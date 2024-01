Kintetsu Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Bezogen auf die Kintetsu-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 11. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 27,76 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist Kintetsu überverkauft, weshalb die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Kintetsu.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kintetsu eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Kintetsu daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Kintetsu eine übliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Kintetsu.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kintetsu-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4492,28 JPY mit dem aktuellen Kurs (4568 JPY) eine Abweichung von +1,69 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 4255,9 JPY, was einer Abweichung von +7,33 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Kintetsu in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.