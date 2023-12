Kintara Therapeutics Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Er bewertet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Kintara Therapeutics weist einen Wert von 100 auf, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 beträgt 71,9, was ebenfalls zu einer schlechten Einstufung führt. Somit erhält Kintara Therapeutics insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem negative Themen über Kintara Therapeutics diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Diskussionen, während an sieben Tagen die negativen überwogen. Auch in den letzten Tagen dominierten die negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich eine erhöhte Diskussionsaktivität über Kintara Therapeutics. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält Kintara Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Insgesamt erhält Kintara Therapeutics aufgrund dieser Faktoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht".