Kinsale Capital Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Aktie von Kinsale Capital wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31,58, was einem Abstand von 21 Prozent zum Branchen-KGV von 39,81 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Kinsale Capital insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 12,65 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kinsale Capital-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der Relative Strength-Index (RSI) als auch der RSI25 deuten auf eine neutrale Einstufung hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Kinsale Capital auf fundamentaler, analystischer und anlegerbezogener Basis.

