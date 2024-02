Kinsale Capital Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Aktie von Kinsale Capital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,11 Prozent erzielt, was 17,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,3 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite von Kinsale Capital um 6,21 Prozent höher als der Durchschnitt von 15,9 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Kinsale Capital. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Kinsale Capital momentan durchschnittlich viel im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Kinsale Capital liegt mit 0,13 Prozent 4,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Aufgrund dieser vergleichsweise niedrigen Rendite wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet und gilt aus heutiger Sicht eher als unrentables Investment.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Kinsale Capital-Aktie stattgefunden, von denen 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 376,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -25,87 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 508,1 USD entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung aufgrund dieses Analysepunktes.

Insgesamt erhält Kinsale Capital daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.