Kinross Gold-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Kinross Gold liegt bei 48,65, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Kinross Gold in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +59,52 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -11,51 Prozent gefallen sind. Auch im Sektor "Materialien" lag die Performance von Kinross Gold mit 59,52 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Kinross Gold als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,24 insgesamt 96 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Kinross Gold eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies wird auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt und führt zu einer Bewertung mit "Schlecht". Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Kinross Gold aufgrund der genannten Kriterien eine Gesamtbewertung von "Schlecht".