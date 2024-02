Kinross Gold Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse von Kinross Gold-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 6,99 CAD, während der letzte Schlusskurs mit 6,76 CAD nur eine Abweichung von -3,29 Prozent zeigt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 7,63 CAD, während der letzte Schlusskurs mit -11,4 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Kinross Gold-Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen von großen historischen Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kinross Gold liegt aktuell bei 82,93 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 62,26, was auf Neutralität hinweist und zu einer "Neutral" Einstufung führt. Zusammen ergibt sich für dieses Kriterium ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit wird Kinross Gold insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.