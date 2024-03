Kinross Gold Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Analysteneinschätzung für Kinross Gold in den letzten 12 Monaten war überwiegend positiv, mit 3 positiven und 0 neutralen oder negativen Bewertungen. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Der aktuelle Kurs von 7,7 CAD wird von den Analysten positiv bewertet, mit einer erwarteten Entwicklung von 19,05 Prozent und einem mittleren Kursziel von 9,17 CAD.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Kinross Gold haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Kinross Gold hat im letzten Jahr eine Rendite von 35,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 56,36 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinross Gold liegt bei 13, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche als unterbewertet eingestuft wird und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.