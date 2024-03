Kinross Gold Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Kinross Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 38,11 Prozent erzielt, was mehr als 57 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -19,04 Prozent verzeichnete, hat Kinross Gold mit 57,14 Prozent ebenfalls deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kinross Gold mit 2,41 % unter dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche. Der geringere Ertrag von 1,08 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Kinross Gold vorwiegend negative Themen diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich negative Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Kinross Gold insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 9,17 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 18,59 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Einschätzung erhält Kinross Gold insgesamt eine "Gut"-Bewertung.