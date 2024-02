Kinross Gold Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Aktienkurs von Kinross Gold zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 35,53 Prozent, was mehr als 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -22,2 Prozent. Hier übertrifft Kinross Gold mit 57,73 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder beeinflussen. Bei Kinross Gold wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Einschätzungen über Kinross Gold. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Kinross Gold als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,02 insgesamt 96 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Der Branchendurchschnitt beträgt 337, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse führt.

