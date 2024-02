Kinross Gold Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse von Kinross Gold-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einer neutralen bis schlechten Position befindet. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Wert bei 6,99 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 6,83 CAD liegt, was einer Abweichung von -2,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 7,59 CAD, während der letzte Schlusskurs um 10,01 Prozent darunter liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. In Summe wird die Kinross Gold-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Kinross Gold eine Rendite von 2,67 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 0,91 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher neutral bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Kinross Gold haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem neutralen Rating versehen.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Kinross Gold diskutiert wurde. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen stehen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "schlechte" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Kinross Gold auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine positive Bewertung.