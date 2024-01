Kinross Gold Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinross Gold liegt mit 14,24 unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass die Aktie preisgünstig erscheint. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt das durchschnittliche KGV 324, was einen deutlichen Abstand von 96 Prozent zum KGV von Kinross Gold bedeutet. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kinross Gold bei 6,89 CAD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 7,64 CAD liegt, ergibt sich ein Abstand von +10,89 Prozent, was als positive Bewertung für die Aktie angesehen wird. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt die Differenz -0,65 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis beider Zeiträume eine positive Bewertung.

Die Dividendenrendite von Kinross Gold liegt derzeit bei 2,67 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent liegt. Diese geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Kinross Gold derzeit überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 86,67 Punkten. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Kinross Gold aufgrund des RSI-Punktes als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Kinross Gold auf fundamentaler Basis positiv bewertet wird, während die technische Analyse und der RSI zu neutralen bis negativen Einschätzungen führen.