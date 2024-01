Kinross Gold Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Kinross Gold hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 48,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -10,86 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +58,87 Prozent im Branchenvergleich für Kinross Gold. Auch im "Materialien"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von -10,86 Prozent überzeugen und lag 58,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Kinross Gold ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 2,67 Prozent liegt Kinross Gold nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kinross Gold. Da die Aktie weniger diskutiert wurde als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, erhält sie von der Redaktion insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Kinross Gold mit einem aktuellen Kurs von 7,64 CAD -0,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +10,89 Prozent als "Gut" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.