Kinnevik Investment ABr. B Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten Wochen hat sich bei Kinnevik eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes gezeigt. Diese Veränderung des Sentiments wird sichtbar, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da negative Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Kinnevik registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, und daher erhält Kinnevik auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Kinnevik daher auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Kinnevik bei 107,65 SEK liegt, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt, da dies eine Entfernung von -17,29 Prozent vom GD200 (130,15 SEK) bedeutet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 100,73 SEK auf, was auf ein "Gut"-Signal hinweist, da der Abstand +6,87 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Kinnevik-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kinnevik wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,87 Punkten, was darauf hinweist, dass Kinnevik weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Kinnevik weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 36,96), und daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Kinnevik-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vor allem neutrale Themen rund um Kinnevik diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Insgesamt kann Kinnevik hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

