Kinnevik Investment ABr. B Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Kinnevik-Aktie bei 114,79 SEK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 116,2 SEK, was einem Unterschied von +1,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der letzte Schlusskurs von 105,78 SEK liegt über dem 50-Tages-Durchschnitt (+9,85 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kinnevik-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Kinnevik in sozialen Medien berichtet. Unsere Redaktion kommt nach Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zu dem Schluss, dass die Stimmung der Anleger eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Kinnevik-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 33,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 von 40,32 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Kinnevik ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.