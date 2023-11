Kinnate Biopharma Inc Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Anleger: Die Diskussionen rund um Kinnate Biopharma in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was unsere Redaktion zu dem Schluss kommen lässt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Kinnate Biopharma wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage bei Kinnate Biopharma verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Kinnate Biopharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,18 USD. Der letzte Schlusskurs (2,27 USD) weicht somit um -28,62 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Langfristig wird die Aktie von Kinnate Biopharma von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 19,33 USD geschätzt, was einer Erwartung von 751,69 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.