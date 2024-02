Kinnate Biopharma Inc Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten Wochen konnte bei Kinnate Biopharma eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist rückläufig, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die privaten Nutzer in den sozialen Medien bewerteten Kinnate Biopharma in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Kinnate Biopharma-Aktie bei 2,45 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,27 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine geringere Abweichung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Kinnate Biopharma auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysten haben dem Titel in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben, was zu einem langfristigen Rating von "Gut" führt. Auch die erwartete Entwicklung des Kurses um 751,69 Prozent und das mittlere Kursziel bei 19,33 USD führen zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.