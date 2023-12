Kinnate Biopharma Inc Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Kinnate Biopharma liegt bei 39,22, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 46 eine neutrale Situation an.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Kinnate Biopharma in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Kinnate Biopharma insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon 2 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose von 19,33 USD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotential von 705,56 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Kinnate Biopharma daher eine "Gut"-Bewertung.