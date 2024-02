Kinkiyo Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Kinki Sharyo befindet sich mit einem aktuellen Kurs von 2566 JPY nun +31,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +42,65 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen oft im Finanzmarkt verwendeten Indikator aus der technischen Analyse. Betrachtet man nun den 7-Tage-RSI, so liegt dieser momentan bei 2,44 Punkten, was bedeutet, dass die Kinki Sharyo-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI25 zeigt, dass Kinki Sharyo überverkauft ist (Wert: 15,24), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung für Kinki Sharyo festgestellt werden. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Kinki Sharyo. Daher erhält die Aktie auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Kinki Sharyo. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kinki Sharyo gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.