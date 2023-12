Kinkiyo Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier momentan überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Bei Kinki Sharyo wurde der 7-Tage-RSI mit 60,64 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Ebenso ergab die Analyse des 25-Tage-RSI einen Wert von 56,04, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität in den Beiträgen und Diskussionen nur mittelmäßig war, was zu einer neutralen Bewertung führte. Zudem gab es kaum Veränderungen in der Stimmungslage, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führte.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen ebenfalls eher neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wurde auch hier eine neutrale Einstufung vorgenommen.

Abschließend wurde die technische Analyse der Kinki Sharyo-Aktie betrachtet. Dabei ergab sich ein neutraler Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts.

Insgesamt erhält Kinki Sharyo also in allen analysierten Bereichen eine neutrale Bewertung.