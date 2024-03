Kiniksa Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kiniksa-Aktie liegt bei 46, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn wir den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen, der bei 39,7 liegt, sehen wir, dass auch auf dieser Basis die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Kiniksa.

Die Analysten bewerten die Kiniksa-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 28 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 37,59 Prozent entspricht. Daher erhält Kiniksa insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Kiniksa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,35 Prozent erzielt, was 35,11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -2,18 Prozent, und Kiniksa liegt aktuell 32,53 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Kiniksa-Aktie ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien und auf dem Meinungsmarkt wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie veröffentlicht, was zu einer positiven Stimmung unter den Anlegern führt.