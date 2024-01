Kiniksa Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Im Fall von Kiniksa beträgt das aktuelle KGV 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 105 haben, eine Unterbewertung des Unternehmens nahelegt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 33,47 Prozent, was 8,53 Prozent über dem Durchschnitt (24,93 Prozent) im Gesundheitspflege-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt 20,11 Prozent, wobei Kiniksa aktuell 13,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Kiniksa investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,49 Prozentpunkten erzielen. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Analysten insgesamt mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamteinschätzung von "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 21,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 12,33 Prozent ergibt und somit die Einstufung "Gut" bestätigt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Kiniksa die Gesamteinschätzung "Gut".