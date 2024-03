Kiniksa Aktie: Hammer-Nachricht!

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Kiniksa insgesamt mit einer positiven Einstufung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 28 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 36,99 Prozent darstellt. Dies ist ebenfalls mit der Einstufung "Gut" verbunden.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kiniksa im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kiniksa liegt aktuell bei 67,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An drei Tagen war die Stimmung neutral, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt positive Einschätzung der Analysten, der Dividende, des Relative-Stärke-Index und des Anleger-Sentiments für die Aktie von Kiniksa.