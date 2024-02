Kingworld Medicines Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Derzeit schüttet Kingworld Medicines nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 0,04 Prozentpunkte (4,12 % gegenüber 4,08 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Kingworld Medicines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,28 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,51 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -26,24 Prozent im letzten Jahr, wobei Kingworld Medicines 5,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kingworld Medicines liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt dies ein "Schlecht"-Rating für Kingworld Medicines in diesem Abschnitt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Kingworld Medicines-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.