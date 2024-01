Kingworld Medicines Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Kingworld Medicines-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,69 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,63 HKD liegt, was eine Abweichung von -8,7 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,71 HKD) liegt mit einem Abstand von -11,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 9,82, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 25,61. Auf dieser Basis wird die Kingworld Medicines-Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitssektor hat die Kingworld Medicines-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16 Prozent erzielt, was 0,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -15,15 Prozent, und Kingworld Medicines liegt aktuell 0,86 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft worden. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Neutral"-Einstufung.