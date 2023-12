Kingworld Medicines Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Sentiment und Buzz rund um Kingworld Medicines wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Ergebnisse deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt. Insgesamt wird Kingworld Medicines in diesem Punkt daher als "Neutral" bewertet.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Rendite von Kingworld Medicines in den letzten 12 Monaten um 16,24 Prozent unter dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Rendite mit 5,75 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kingworld Medicines-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 58,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Kingworld Medicines-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,7 HKD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,68 HKD weicht somit um -2,86 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,72 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -5,56 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Kingworld Medicines-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.