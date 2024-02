Kingswood Enterprise Aktie: Der Knall ist da!

Die Anhui Xinke New Materials wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,07 CNH, während der Kurs der Aktie bei 1,61 CNH um -22,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,99 CNH, was einer Abweichung von -19,1 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,7 Punkten, was bedeutet, dass die Anhui Xinke New Materials-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 68,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Anhui Xinke New Materials besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Dies resultiert aus negativen Auffälligkeiten in den Diskussionen in den sozialen Medien. Insgesamt wird Anhui Xinke New Materials daher in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.