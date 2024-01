Kingswood Enterprise Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Anhui Xinke New Materials auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,82 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,05, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Anhui Xinke New Materials bei -14,34 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist eine mittlere Rendite von -7,13 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, wobei Anhui Xinke New Materials mit 7,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Xinke New Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,16 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (2,21 CNH) weicht um +2,31 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 2,09 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,74 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Unterm Strich erhält die Anhui Xinke New Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich bei Anhui Xinke New Materials in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Dies ist eine Folge davon, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweist. Daher bewerten wir dieses Kriterium mit "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Anhui Xinke New Materials für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.