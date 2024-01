Kingswood Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Kingswood-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 73,33 weniger volatil als der RSI7. Dies deutet darauf hin, dass Kingswood überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Kingswood.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Kingswood-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 12,25 GBP inzwischen -8,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -34,39 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Kingswood. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Bezogen auf Kingswood zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse, dass Kingswood in technischer Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird, während die Anleger-Stimmung und das Sentiment als "Gut" bzw. "Neutral" bewertet werden.