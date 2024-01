Kingsway Financialrvices Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Kingsway Services zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,18 USD um +4,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Kingsway Services führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 31,09 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für die Kingsway Services. Die Auswertung der Kommentare und Meinungen deutet auf eine allgemein positive Anleger-Stimmung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Kingsway Services ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0 auf, was eine negative Differenz von -3,92 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung" bedeutet. Daher erhält Kingsway Services von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.