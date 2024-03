Kingstone Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Kingstone Cos schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,4 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 4,4 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten erzielte Kingstone Cos eine Performance von 176,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 35,19 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +141,28 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im "Finanzen"-Sektor hatte Kingstone Cos eine Rendite von 10,48 Prozent im letzten Jahr, was 165,99 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Kingstone Cos beträgt aktuell 2,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,95 USD liegt, was einer Abweichung von +87,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,15 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +25,4 Prozent darüber. Somit erhält Kingstone Cos auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Kingstone Cos auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingstone Cos bei 194,72, was über dem Branchendurchschnitt von 38,34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.