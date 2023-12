Kingstone Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Kingstone Cos-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Hierbei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der sich aktuell auf 1,63 USD beläuft. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,26 USD deutlich über diesem Wert, was einem Unterschied von +38,65 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 2,33 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-3 Prozent) entspricht. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kingstone Cos derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche, wodurch die Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" erfolgt.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Auf Basis dieses Indikators ist Kingstone Cos mit einem Wert von 194,72 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,53, was einem Abstand von 405 Prozent entspricht. Daher erfolgt die Einstufung des Titels als "Schlecht"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Kingstone Cos in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung von "Gut".