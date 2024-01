Kingstone Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Dividendenpolitik von Kingstone Cos weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung auf als der Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche. Mit einer Differenz von 3,92 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,92 %) wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kingstone Cos liegt der RSI7 aktuell bei 34,63 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 52,8. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Werts zeigt Kingstone Cos eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird die Kingstone Cos-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um +45,9 Prozent bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.