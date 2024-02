Kingston Resources Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten vier Wochen wurden bei Kingston keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index zeigt einen Wert von 72,73 für RSI7 und 53,85 für RSI25 an, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung und einer "Neutral"-Einstufung führt. Die technische Analyse ergibt auf Basis des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ein "Schlecht"-Rating, da der aktuelle Kurs (0,074 AUD) deutlich unter dem Durchschnitt (0,09 AUD) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating aufgrund eines Kursunterschieds von -7,5 Prozent. Insgesamt wird die Kingston-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

