Kingsrose Mining Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kingsrose Mining wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 60 eine neutrale Einstufung an.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kingsrose Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 6,37 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung in Bezug auf Kingsrose Mining ist überwiegend negativ, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen der letzten zwei Tage. Aufgrund dessen wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kingsrose Mining um 40 Prozent unter dem GD200 (Gleitender Durchschnitt über 200 Tage) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,04 AUD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -25 Prozent beträgt.

Zusammenfassend wird der Kurs der Kingsrose Mining-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.