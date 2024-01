Kingsrose Mining Aktie: Abwarten

Die Kingsrose Mining-Aktie wird derzeit von Technischen Analysten als "Schlecht" bewertet, da der Kurs von 0,04 AUD 33,33 Prozent unter dem GD200 (0,06 AUD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, signalisiert mit einem Kurs von 0,05 AUD ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -20 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Kingsrose Mining-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Kingsrose Mining war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kingsrose Mining-Aktie zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 57,58 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird die Kingsrose Mining-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kingsrose Mining derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,63 %. Mit einer Differenz von 6,63 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite der Kingsrose Mining-Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.