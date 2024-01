Kingspan Aktie: Der nächste große Wurf!

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren werden verwendet, um festzustellen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (vgl. Wikipedia). Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, wobei hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Kingspan-Aktie liegt aktuell bei 67,44 EUR. Der letzte Schlusskurs von 76,24 EUR liegt also deutlich darüber (+13,05 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Kingspan eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 70,92 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,5 Prozent), was der Kingspan-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt wird Kingspan also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie eine Rendite von 56,19 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Kingspan damit 37,26 Prozent über dem Durchschnitt (18,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 6,35 Prozent. Kingspan übertrifft diesen Wert aktuell um 49,84 Prozent. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Aktivität der Diskussionen im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Für Kingspan wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Kingspan liegt bei 62,09, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.