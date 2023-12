Kingspan Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und rechnet die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug. Der RSI der Kingspan liegt bei 32,14, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28 für die Kingspan, was als überverkauft gilt und mit "Gut" bewertet wird.

Die Analysten haben der Aktie der Kingspan in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" gegeben, was langfristig als "Gut" eingestuft wird. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Kingspan. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Kingspan liegt bei 0 EUR, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie der Kingspan.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kingspan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 66,66 EUR. Der letzte Schlusskurs von 77,8 EUR weicht somit um +16,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (68,74 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,18 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kingspan-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke für Kingspan haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Es bleibt damit festzuhalten, dass die Analysten die Aktie der Kingspan insgesamt positiv bewerten und die technische Analyse ebenfalls auf eine gute Entwicklung hindeutet. Allerdings ist die Stimmung und Diskussionsstärke eher neutral, was auf eine gewisse Unsicherheit hinweisen könnte.