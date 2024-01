Kingspan Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Kingspan-Aktie wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten positiv bewertet. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen wurden 1 als "Gut" eingestuft. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kingspan-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 42, und der RSI der letzten 25 Tage beträgt 33,2. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Kingspan-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 56,19 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 49,84 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.