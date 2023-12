Kingspan ADR Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "KINGSPAN GROUP":

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien gegenüber Kingspan wurden in den letzten Wochen von unserer Analyse als relativ stabil bewertet. Die Aktie erhält daher von uns eine neutrale Bewertung. Das bedeutet, dass es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gab.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kingspan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 66,66 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 77,8 EUR lag, was einer Abweichung von +16,71 Prozent entspricht. Diese Abweichung wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 68,74 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +13,18 Prozent entspricht. Auch diese kurzfristige Basis wird daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger zeigten an neun Tagen eine positive Stimmung und an vier Tagen eine neutrale Einstellung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kingspan diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten haben die Aktie von Kingspan in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Aus diesem Feedback ergibt sich eine langfristige positive Einschätzung. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Mittelwert-Kursziel für die Aktie liegt bei 0 EUR, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung, die als "Gut" bewertet wird.