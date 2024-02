Kingsoft Cloud Holdings Ltd Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. In Bezug auf die Kingsoft Cloud-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 23 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI deutlich unter dem 25-Tage-RSI, der bei 52,68 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammenfassend ergibt die RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für die Kingsoft Cloud-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für die Kingsoft Cloud-Aktie in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kingsoft Cloud-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,61 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,48 HKD) weicht somit um -43,3 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,72 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kingsoft Cloud-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung, dass die Kingsoft Cloud-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.