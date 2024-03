Kingsoft Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Kingsoft":

Der Aktienkurs von Kingsoft verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,06 Prozent, was 0,94 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Vergleich zur Branche "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -18,88 Prozent, wobei Kingsoft aktuell 1,82 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen blieb unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass die Anleger die Kingsoft-Aktie in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewerteten. Da die Anleger-Stimmung daher insgesamt als "Neutral" eingestuft wird, erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine entsprechende Bewertung.