Kingsoft Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen zu Kingsoft wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, sodass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien hat Kingsoft ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 78,47, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher ein schlechtes Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Kingsoft liegt bei 13,48, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein gutes Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kingsoft eine Dividendenrendite von 0,58 % aus, was 4,52 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in diesem Punkt als "schlecht" eingestuft.