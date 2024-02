Kingsmen Creatives Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Kingsmen Creatives-Aktie wird momentan charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs von 0,27 SGD liegt 10 Prozent unter dem GD200 (0,3 SGD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, hat einen Kurs von 0,27 SGD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kingsmen Creatives-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es während des letzten Monats keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Kingsmen Creatives-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Kingsmen Creatives-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Kingsmen Creatives-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kingsmen Creatives derzeit bei 3, was eine negative Differenz von -2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Professionelle Dienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.