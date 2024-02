Kingsmen Aktie: Es geht auch anders!

Die Kingsmen-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Diese Rendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Medien wurde Kingsmen in den letzten zwei Wochen von Privatanlegern neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Kingsmen durchschnittlich sind. Daher wird eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Kingsmen-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,19 CAD lag, was einem Unterschied von -26,92 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Die kurzfristige Analyse ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,2 CAD liegt, was einem Unterschied von -5 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht.

Insgesamt erhält Kingsmen daher eine "Neutral"-Einstufung für die einfache Charttechnik.