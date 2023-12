Kingsignal Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Kingsignal als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Kingsignal-Aktie ergibt sich ein Wert von 81,69 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 69,42 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kingsignal aktuell bei 9,96 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 9,2 CNH gehandelt wird und somit einen Abstand von -7,63 Prozent aufweist. Auch in Relation zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 9,93 CNH eine Differenz von -7,35 Prozent und damit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Schlecht".

Der Sentiment und Buzz von Kingsignal lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität aufgewiesen und erfordert somit eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Kingsignal in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kingsignal eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Kingsignal daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.