Kingsignal Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kingsignal beträgt das aktuelle KGV 116, was bedeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" weder unterbewertet noch überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, inwieweit sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Kingsignal liegt bei 39,82, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 58 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Kingsignal liegt aktuell bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von -1,03 Prozent bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Kingsignal im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,77 Prozent erzielt, was 8,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite mit 2,79 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.