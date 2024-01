Kingsignal Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In den letzten vier Wochen gab es keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Kingsignal in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Kingsignal mit einer Rendite von 22,77 Prozent in den letzten 12 Monaten eine um mehr als 11 Prozent höhere Rendite erzielt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 18,76 Prozent, wobei Kingsignal mit 4,01 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,62 CNH um -12,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,85 CNH liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 9,55 CNH um -9,74 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält Kingsignal daher in der einfachen Charttechnik ein "schlechtes" Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingsignal mit 116,94 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "neutral" Bewertung, da sie weder über- noch unterbewertet ist.