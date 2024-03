Kingsgate Consolidated Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare zu Kingsgate untersucht und festgestellt, dass sie überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kingsgate-Aktie innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI-Wert bei 43,9 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da der Wert bei 40 liegt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Kingsgate bei 1,27 AUD und der aktuelle Kurs bei 1,305 AUD. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +2,76 Prozent liegt und zum GD50 bei +3,57 Prozent.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 118 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 118,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Kingsgate zahlt, was 148 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 47. Aus diesem Grund wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da sie überbewertet ist.