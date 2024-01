Kingland Holdings Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Schauen wir uns den RSI für Kingland auf 7- und 25-Tage-Basis an. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 35,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,86, was auch zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Bei der Bewertung der Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität für Kingland ist durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was wiederum zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bauwesen, wird Kingland von unserer Redaktion als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 130,83, was einen Abstand von 177 Prozent zum Branchen-KGV von 47,25 ergibt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine Empfehlung von "schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Kingland von den privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Allerdings wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse daher eine "schlechte" Gesamteinstufung für Kingland.