Kingkey Intelligence Culture Holdings Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Kingkey Intelligence Culture in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt von 0,4 HKD als auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,37 HKD weisen auf einen negativen Trend hin, da der letzte Schlusskurs mit 0,184 HKD deutlich unter diesen Durchschnittswerten liegt.

Die Aktienstimmung, die auch weiche Faktoren berücksichtigt, ist neutral, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit Werten von 91,53 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 79,38 für 25 Tage eine negative Dynamik des Aktienkurses an, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Kingkey Intelligence Culture-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.